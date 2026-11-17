Лавров: Джонсону в 2017 году в Москве отвели самое почетное место у камина Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что бывшему премьер-министру и экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону во время обеда в рамках его визита в Москву в 2017 году было предоставлено самое почетное место — у камина.

«Не знаю. Это любимое место всех наших гостей. Это была зима. И это место зимой — самое почетное, спиной к камину. Тебе хорошо, тебе тепло», — сказал глава российской дипломатии, комментируя жалобы британского политика на то, что в ходе той поездки его якобы заставили выпить большое количество водки рядом с раскаленным камином в особняке Морозова.

Кроме того, Лавров напомнил об обстоятельствах организации самой поездки. По его словам, Джонсон планировал посетить российскую столицу еще в 2016 году, однако «потом в последний момент все отменил». «Ну и ради бога, мы забыли про него. А он через год опять говорит, что все-таки хочет приехать», — отметил глава МИД России.

Как писал сайт KP.RU, Лавров также с иронией прокомментировал утверждения Джонсона о чрезмерном количестве спиртного на том приеме, указав на широкий выбор напитков на встрече и в шутку предположив, что с организмом экс-главы британской дипломатии могли провести некие манипуляции, из-за которых он начал отторгать алкоголь.