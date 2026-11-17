Call of Duty (в переводе с англ. «Зов долга») — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, которую издает компания Activision. Фото: Mehaniq/Shutterstock/Fotodom

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, американская компания Activision Publishing Inc. 11 ноября запатентовала бренд серии видеоигр Call of Duty. Исключительные права на товарный знак продлятся до марта 2036 года. Бренд позволяет выпускать фирменные аксессуары из кожи и имитированной кожи, в том числе сумки, рюкзаки и портфели, ремни и кошельки, косметички и зонты. Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса.

Call of Duty (в переводе с англ. «Зов долга») — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, которую издает компания Activision. Игры охватывают разные эпохи и сеттинги — Вторую мировую войну, Холодную войну, современность, ближайшее будущее и даже космос.

Сюжеты некоторых частей и отдельные миссии нередко становились причиной для потенциального запрета в России. Так, в 2009 году Activision выпустила в стране только компьютерную версию Modern Warfare 2 и вырезала из неё миссию «Ни слова по-русски», в которой террористы Владимира Макарова расстреливают людей в московском аэропорту. В 2019 году Sony отказалась продавать перезапуск Modern Warfare в российском PlayStation Store.

Претензии вызвали сцены с российскими военными под командованием генерала Романа Баркова в вымышленной стране Урзыкстан. В декабре 2025 года депутат Госдумы Михаил Делягин попросил Роскомнадзор проверить Modern Warfare на русофобию и запретить серию. В ведомстве ответили, что оснований для ограничений нет.

В марте 2022 года Activision Blizzard прекратила продажу игр на территории России. Помимо Call of Duty, компания владеет правами на франшизы Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие. Позже издательство закрыло в магазине игр Steam все свои игры для российские пользователей, а на платформе Battle.Net — любые способы оплаты и возможность привязать номер телефона для игроков из России и Беларуси.

В октябре 2023 года Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard за 69 млрд долларов. По заявлениям компании, эта сделка стала крупнейшей в сфере гейминга и истории самой Microsoft. Компания согласилась предложить постоянный доступ к Call of Duty на платформах конкурентов — издателей видеоигр Nintendo и Sony.