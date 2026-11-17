Чтобы снизить риск, врач посоветовала регулярно контролировать давление. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Первые часы после пробуждения требуют особого внимания к здоровью сердца и сосудов. Именно утром чаще происходят инфаркты и инсульты. В это время повышается давление, учащается пульс и меняется свертываемость крови, предупредила кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова. Об этом пишет RuNews24.ru.

«В это время риск инфаркта миокарда возрастает примерно на 40%, инсульта почти на 50%, а внезапной сердечной смерти на 30% по сравнению со среднесуточным уровнем», – отметила медик.

После пробуждения организм переходит от сна к активности. Давление и пульс повышаются, кровь становится более склонной к образованию тромбов. Особенно опасно такое сочетание для людей с гипертонией, атеросклерозом и нарушениями сердечного ритма, а также для тех, кто перенес инфаркт.

Чтобы снизить риск, врач посоветовала регулярно контролировать давление, не пропускать назначенные препараты и обсудить с врачом время их приема. Пожилым людям и пациентам с гипертонией лучше не вскакивать с постели, а сначала сделать легкую разминку.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что малоподвижный образ жизни и постоянный стресс повышают риск инфаркта даже в молодом возрасте.