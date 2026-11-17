Суд арестовал обвиняемую в покушении на журналиста Заворотного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в покушении на Сергея Заворотного, бывшего собкора «Комсомольской правды» и пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова.

«Избрать <...> обвиняемой по ч. 3, ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 января 2027 года», - озвучил судья на заседании в Чертановском суде Москвы.

Напомним, инцидент произошел в районе Чертаново на юге Москвы. В результате взрыва автомобиля Заворотный получил тяжелые травмы, в том числе лишился левой руки. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, подозреваемая в покушении была задержана. Ей оказалась москвичка 2005 года рождения.

По версии следствия обвиняемая попалась на развод мошенников, переведя им крупную сумму денег и выполняя указания анонимных кураторов.