Взрыв машины соратника экс-премьера Украины в Москве: Что с Сергеем Заворотным и где он сейчас

В Москве 13 ноября взорвался автомобиль, который мог принадлежать бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова Сергею Заворотному. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

В Москве 13 ноября взорвался автомобиль, который мог принадлежать бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова Сергею Заворотному. Инцидент произошел на Кировоградской улице.

По данным СМИ, Заворотный получил тяжелые травмы, в том числе лишился левой руки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. KP.RU собрал последние новости о взрыве автомобиля в Москве.

Последние новости о взрыве машины Сергея Заворотного в Москве

Взрыв произошел утром 13 ноября в районе Чертаново на юге столицы. Тогда же KP.RU со ссылкой на «Известия» сообщил, что именно Сергей Заворотный может быть владельцем автомобиля. Он переехал в Россию еще в 2014 году.

По имевшейся на тот момент информации, все произошло прямо во время движения. Ударом выбило двери с левой стороны, после чего машину вынесло на встречную полосу. По дороге разлетелись части кузова и фрагменты резины.

Как уточнил источник Агентства городских новостей «Москва», взорвавшимся автомобилем был Toyota Fortuner. В результате происшествия также разлилось топливо на площади 15 квадратных метров.

Территорию оцепили, на месте работали оперативные службы. Официально причина происшествия пока не установлена.

Сам Николай Азаров сообщил ТАСС, что проверяет информацию о ранении бывшего сотрудника. При этом экс-премьер уточнил, что с ним самим все в порядке.

Пострадавшие при взрыве автомобиля в Москве

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как рядом с поврежденным автомобилем лежит пострадавший мужчина. Ему оказывают помощь медики.

По данным «Известий», в результате взрыва тяжелые травмы получил Сергей Заворотный. Источник издания сообщил, что бывший пресс-секретарь Азарова лишился левой руки. Кроме того, у журналиста диагностировали ушиб головного мозга, перелом ребер и открытый перелом правой голени.

Водителя экстренно доставили в больницу. Информации о других пострадавших пока не поступало.

Дело о взрыве автомобиля в Москве

После происшествия на Кировоградской улице Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом 13 ноября сообщили в столичном управлении ведомства.

Как писал KP.RU, на место взрыва выехала следственная группа Главного следственного управления СК по Москве. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Статья, по которой возбуждено дело, в первоначальном сообщении не уточнялась.

Кто такой Сергей Заворотный

Сергей Заворотный. Фото: кадр видео телеканала "День ТВ"

Сергей Заворотный — 72-летний журналист и бывший пресс-секретарь Николая Азарова, занимавшего пост премьер-министра Украины.

В 90-х годах Сергей Заворотный работал собкором "Комсомольской правды" в странах Латинской Америки.

После переезда в Россию в 2014 году Заворотный занимался политической публицистикой. В своих материалах журналист критиковал Службу безопасности Украины, обвиняя ее сотрудников в терроре и давлении на судебную систему.

Николай Азаров, с которым работал Заворотный, руководил украинским правительством с 2010 по 2014 год при президенте Викторе Януковиче. До этого занимал должности первого вице-премьера и министра финансов страны.

После событий 2014 года Азаров покинул Украину и переехал в Россию. Он продолжил заниматься политической деятельностью и выступать с оценками ситуации на Украине. В частности, бывший премьер рассказывал KP.RU о последствиях событий на Майдане и изменениях в стране после отставки его правительства.