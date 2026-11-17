Болгарские военные продолжают вести спасательную операцию на газовозе Gas Husky Фото: REUTERS.

В исключительной экономической зоне Болгарии, в Черном море затонул газовоз Gas Husky. Он плыл под флагом Либерии. Об этом информирует специализированный сайт Maritime.bg.

Согласно имеющейся информации, судно исчезло с радаров в ночное время. Ранним утром в 08:02 по местному времени (09:02 мск) был зафиксирован сигнал с аварийного буя. Спустя примерно два часа болгарские военные подняли в воздух штурмовик Су-25 для разведки обстановки.

«На расстоянии около 50 миль от берега обнаружен спасательный плот с людьми», - следует из материала.

К месту происшествия направили вертолеты. В настоящее время продолжается операция по спасению членов экипажа затонувшего судна.

К слову, совсем недавно возле берегов Болгарии затонул еще один корабль - Betul 8. Он следовал под флагом Сомали. Однако членам экипажа удалось вовремя эвакуироваться.