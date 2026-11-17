Байден: украинские олигархи живут в своей реальности, издеваясь над согражданами Фото: REUTERS.

Коррупция на Украине достигла таких масштабов, что местные олигархи живут в собственной реальности и могут легко откупиться от правосудия. Такое мнение бывший президент США Джо Байден высказал в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедших в свет 17 ноября, сообщает РИА Новости, ознакомившееся с содержанием книги.

По его словам, во время своих поездок на Украину он «не был слеп» и регулярно указывал местному руководству на необходимость борьбы с внутренними пороками страны.

«Там слишком много коррупции, и эта гниль проникла в украинскую судебную систему, где богатые и влиятельные люди часто могли откупиться от ответственности. Олигархи часто жили в своей собственной реальности», — написал он, отметив, что украинские олигархи издеваются над своими согражданами, подкупают чиновников и запугивают судей.

Бывший американский лидер подчеркнул, что для интеграции в европейское пространство Киеву следовало в первую очередь преодолеть именно эти внутренние вызовы.

Как писал сайт KP.RU, в этой же книге Байден описал, каким образом Владимир Зеленский и украинские власти испытывали терпение администрации в Вашингтоне.