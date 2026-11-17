Лавров рассмешил журналистов шуткой про забытый из-за волнения вопрос Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассмешил представителей СМИ на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, пошутив, что от волнения забыл заданный ему вопрос после упоминания истории о совместном распитии алкоголя, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 17 ноября, в ходе общения главы российской дипломатии с журналистами. Один из репортеров задал министру вопрос, параллельно напомнив о недавних заявлениях бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который пожаловался, что Лавров во время визита в Москву в 2017 году якобы заставлял его пить водку. При этом сам сотрудник СМИ отметил, что ранее выпивал с российским министром и не считает это пыткой.

«Я так взволнован, что забыл первый ваш вопрос», — ответил Лавров, вызвав смех в зале.

Напомним, глава МИД России с иронией прокомментировал утверждения Джонсона о чрезмерном количестве спиртного на том приеме. Лавров обратил внимание на широкий выбор напитков на встрече, пояснил, что место спиной к камину зимой считается самым почетным, а также в шутку предположил, что с организмом британского политика могли провести некие манипуляции, из-за которых он начал отторгать алкоголь.