Ким Чен Ын, сидя в кресле, оценил спуск дочери на новом горнолыжном курорте. Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на горнолыжный курорт в Самчжиёне, чтобы увидеть, как его дочь спускается с горы. Он наблюдал за ее спуском прямо из кресла. Об этом информирует Центральное информационное агентство Кореи (KCNA), опубликовав серию снимков.

Город Самчжиён находится возле подножия горы Пэктусан, неподалеку от границы с Китаем. По замыслу северокорейского лидера он должен превратиться в круглогодичный туристический центр. На склонах горы Пукпхотае возводится целый горнолыжный комплекс. Там сейчас расширяют сеть маршрутов для восхождения.

Дочь политика Ким Чжу Э спускается по трассе. Фото: kcna.kp

На опубликованных кадрах дочь политика Ким Чжу Э. Она спускается по трассе, в то время как отец следит за ней со стороны. Специально для него на снегу установили столик с резным креслом, напоминающий трон. Семья и приближенные Ким Чен Ына посетили это место 15 ноября.

Ранее в Сети появились слухи, что в Китае может пройти встреча главы Белого дома Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Когда у лидера США напрямую об этом спросили журналисты, он лишь сказал «посмотрим».