Трамп не стал подтверждать возможность двусторонней встречи с Ким Чен Ыном Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп не стал прямо подтверждать возможность двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китае на полях саммита АТЭС.

«Посмотрим, что произойдет», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о потенциальной встрече с лидером КНДР перед встречей с лидерами стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию) в Маниле.

После этой встречи президент США отправится в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Там состоятся трехсторонние переговоры между Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом ранее Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную двухстороннюю встречу с президентом России в Китае, если появится соответствующая возможность.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин прибудет в Китай с официальным визитом во вторник, 17 ноября. Он примет участие в саммите АТЭС. Сами мероприятия начнутся 18 ноября.