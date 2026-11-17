Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Зеландии Фото: REUTERS.

Геослужба GeoNet зафиксировала мощное землетрясение магнитудой 5,7 в Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от перевала Артурс-Пасс, а очаг залегал на глубине 5 километров. Землетрясение произошло во вторник в 23:30.

Почти 15 тыс. человек почувствовали толчки, которые длились около 15 минут.

Пользователи соцсетей по-разному описывали землетрясение: Скай из Бромли назвала его «безумием», Дженна из Оксфорда сообщила, что «весь второй этаж ходил ходуном». Руби-Роуз из Дарфилда, менее чем в 100 км от эпицентра, почувствовала «приличный толчок» и вскочила, чтобы защитить свою 12-недельную малышку. Кинета из Кайапои напомнила о важности запасов на случай чрезвычайной ситуации и приняла SeaLegs для восстановления равновесия. Житель Роллстона описал толчок как «короткий, но резкий».

На карте GeoNet зарегистрированы толчки от Инверкаргилла до Вангапараоа, эпицентр находился в 15 км юго-восточнее перевала Артурс-Пасс. Землетрясение произошло через 10 лет после катастрофы в Кайкоуре магнитудой 7,8.

Ранее KP.RU сообщил, что у восточного побережья Камчатки в Тихом океане за несколько часов произошли три землетрясения.