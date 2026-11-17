В Соцфонде рассказали подробности о выдаче пенсий в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В 2027 году в России планируется выдать свыше миллиона пенсионных выплат для граждан. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России.

«Распространенное ранее в СМИ утверждение о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию, некорректно. За 10 месяцев 2026 года уже назначен почти миллион пенсий досрочно или безотносительно к пенсионному возрасту», — говорится в сообщении.

Ведомство обеспечит оформление выплат всем гражданам, у которых возникнет такое право. Работа по назначению пенсий будет вестись в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Москве за последние пять лет значительно выросла сумма пенсионных выплат. Согласно информации Софонда, размер был повышен на почти 11 тысяч рублей. В октябре 2026 года столичные пенсионеры в среднем получали 28 918 рублей.