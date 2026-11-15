Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2026 0:40

За пять лет - плюс 11 тысяч рублей: сколько получают пенсионеры в Москве

Соцфонд: пенсия в Москве за пять лет выросла почти на 11 тысяч рублей
Мария ПАНЮТИНА
Пенсия в Москве за пять лет выросла почти на 11 тысяч рублей

Пенсия в Москве за пять лет выросла почти на 11 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

За последние пять лет средний размер пенсии по старости в Москве вырос почти на 11 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда России.

Согласно материалам, в октябре 2026 года столичные пенсионеры в среднем получали 28 918 рублей. Для сравнения, в октябре 2021 года размер пенсионных выплат составлял около 18 тыс. рублей.

Напомним, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей. Так, на 1 октября 2026 года выплата в России составила 25 480 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что самые высокие средние пенсии зафиксированы на Чукотке. Там граждане получают по 42,2 тысячи рублей. В число лидеров вошел и Ненецкий автономный округ с показателем 39 тысяч рублей.