За пять лет - плюс 11 тысяч рублей: сколько получают пенсионеры в Москве

Пенсия в Москве за пять лет выросла почти на 11 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

За последние пять лет средний размер пенсии по старости в Москве вырос почти на 11 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда России.

Согласно материалам, в октябре 2026 года столичные пенсионеры в среднем получали 28 918 рублей. Для сравнения, в октябре 2021 года размер пенсионных выплат составлял около 18 тыс. рублей.

Напомним, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет увеличился на 9 630 рублей. Так, на 1 октября 2026 года выплата в России составила 25 480 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что самые высокие средние пенсии зафиксированы на Чукотке. Там граждане получают по 42,2 тысячи рублей. В число лидеров вошел и Ненецкий автономный округ с показателем 39 тысяч рублей.