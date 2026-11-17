Суд в Москве согласился с адвокатами сестер Хачатурян Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Москве признал обоснованными жалобы защиты сестер Хачатурян на волокиту и необоснованные отказы в изменении меры пресечения.

«Суд согласился с нашим мнением о волоките при расследовании уголовного дела и необоснованных нам отказах в отмене в отношении девушек меры пресечения», — сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин.

Он отметил, что постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства защитника признано незаконным. Вынесено частное постановление за непредоставление информации по доводам жалобы.

Ранее KP.RU рассказал, что защита просила прекратить уголовное преследование в отношении сестер Хачатурян. Также адвокаты сестер просят суд разрешить девушкам общаться. Повторное рассмотрение дела было назначено на 17 ноября 2026 года.