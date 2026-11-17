Орбакайте также заявила, что легко узнает музыку, созданную нейросетями. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певица Кристина Орбакайте не боится конкуренции со стороны искусственного интеллекта и считает, что созданная нейросетями музыка пока не может заменить творчество живых исполнителей. По ее мнению, такие композиции часто звучат однообразно. Об этом пишет RTVI.

«Опять-таки, что может быть лучше, чем живое общение? Конечно, можно послушать несколько песен [написанных ИИ], но для меня это все равно одна длинная большая песня с одинаковыми голосами», – заявила артистка.

Орбакайте также заявила, что легко узнает музыку, созданную нейросетями. По ее словам, такие треки похожи друг на друга, поэтому отличить их от произведений живых авторов не составляет труда.

Ранее стало известно, что неизвестные разрисовали забор загородного дома певицы Кристины Орбакайте в деревне Малые Бережки Солнечногорского района Подмосковья. При этом артистка решила не обращаться в полицию из-за произошедшего.