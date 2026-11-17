Центробанк РФ намерен разрешить продажу полисов ОСАГО через «Госуслуги» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Центробанк РФ планирует запустить оформление полисов ОСАГО через портал «Госуслуги». В первую очередь этой возможностью смогут воспользоваться таксисты и мотоциклисты. Об этом заявил глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству».

По его словам, регулятор не отказывается от своих планов по реализации продажи полисов через госпортал, считая эту инициативу правильной. Он уточнил, что именно таксисты и мотоциклисты исторически чаще всего сталкивались с проблемой недоступности ОСАГО, поэтому новый инструмент в первую очередь предназначен для них.

«Если этот инструмент покажет свою эффективность, а по нашим оценкам должен, то это будет развиваться и дальше» - сказал Смирнов.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, в рамках нового механизма водители получат возможность выбирать страховщика и оплачивать полис прямо на портале. В перспективе это обеспечит стопроцентную доступность ОСАГО. Однако Смирнов уточнил, что из-за отсутствия прямого контакта между страховщиком и клиентом полис будет продаваться по максимальной стоимости. Также, по его мнению, новая схема поможет снизить риски мошеннических действий.

Ранее KP.RU писал, что россияне с инвалидность имеют право вернуть 50% цены от ОСАГО. Компенсацию предоставляет Соцфонд России.