Соцфонд будет в 2027 году назначать пенсии по инвалидности и потери кормильца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Социальный фонд уведомил, что продолжит выплачивать пенсии по инвалидности и потере кормильца в 2027 году без сокращений. Об этом говорится в сообщении от ведомства.

В 2027 году Социальный фонд вынесет более миллиона решений о назначении пенсий. На пенсию выйдут шахтеры, моряки, летчики, геологи и водители общественного транспорта, чьи профессии связаны с вредными и тяжелыми условиями труда. Пенсии назначаются по достижении пенсионного возраста или после выслуги лет. Также на пенсию выйдут и те, кто получил северный стаж. Кроме того, социальный фонд продолжит назначать пенсии по инвалидности, потере кормильца, многодетным матерям с тремя и более детьми, а также родителям детей-инвалидов.

Ранее KP.RU рассказал, что в Соцфонде заметили, что никто из россиян в этом году не выйдет на пенсию по возрасту.