Госдума приняла в I чтении проект о предельном возрасте военной службы женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который повышает предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола. Законопроект был принят на пленарном заседании.

Для женщин на военной службе предельный возраст службы увеличивается с 45 до 50 лет. А предельный возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров повышается с 50 до 55 лет. При этом изменения коснутся только тех, кто поступит на службу после вступления в силу соответствующего закона.

Уточняется, что законопроект подготовлен для создания дополнительных соцгарантий женщинам-военнослужащим.

Авторы считают, что в условиях проведения спецоперации большое количество личного состава медицинских подразделений привлечено к медицинскому обеспечению воинских частей. А большую часть из них составляют женщины, которые уже могли достичь предельного возраста.

Ранее сайт KP.RU писал, что депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об обязательной индексации страховой пенсии и выплат к ней в случае их задержки по решению суда.