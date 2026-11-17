Джо Байден Фото: REUTERS.

Джо Байден, который ранее занимал пост президента США, в своей новой книге «Обещай мне, Америка» указал на то, что значительное число граждан США выражают восхищение президентом России Владимиром Путиным. Об этом указывается в издании.

«Среди нашего собственного населения были люди, которые восхищались Путиным», — пишет Байден в вышедшей во вторник книге.

А вот о главе киевского режима Владимире Зеленском Джо Байден в своей книге отзывается нелестно. Он называет его упрямым и неблагодарным. Отмечается, что Байден был не в восторге от общения с Зеленским. А в самой книге бывший президент Америки нарушил правила, написал фамилию бывшего комика с ошибкой. Причем эта неточность повторялась из раза в раз.