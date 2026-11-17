Песков: Россия предпочла бы достигнуть целей спецоперации миром Фото: REUTERS.

Москва достигнет целей специальной военной операции (СВО) на Украине, но предпочла бы это сделать мирными средствами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы должны достигнуть и достигнем наших целей, предпочтительно - мирными средствами", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что если горизонты для достижения целей СВО мирными средствами не будут открываться должным образом, то Россия это сделает военными средствами.

Напомним, ранее глава государства указал, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет целей спецоперации. Российский лидер напомнил, что эти задачи не менялись: денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.