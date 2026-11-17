Панкин: РФ из принципа не станет просить Запад снимать с себя санкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В интервью информационному агентству "Вести" Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России, выразил твёрдую позицию страны. Он подчеркнул, что Россия не собирается просить Запад о снятии санкций, и это - принцип.

Панкин отметил, что ограничения создают некоторые сложности в отношениях с зарубежными партнёрами. Однако, по его словам, Россия успешно справляется с этими трудностями.

"Мы занимаем принципиальную позицию. Санкции не мы вводили. Просить их снимать мы не будем. Да, они нам доставляют затруднения, неудобства в отношениях с нашими партнерами, но мы преодолеваем эти неудобства, эти затруднения, прежде всего в платежной сфере, в расчетных сферах. Сами просить ни о чем не будем. К развитию определенного сотрудничества будем подходить только с учетом своих собственных интересов", - сказал Панкин.

По его мнению, введенные ограничения создают определенные сложности в сотрудничестве с зарубежными партнерами, однако Россия успешно справляется с этими вызовами.

Ранее KP.RU сообщил, что Еврокомиссия ввела санкции против 19 юридических лиц из пяти стран, кроме России. В список вошли компании из ОАЭ, Омана, Сингапура, Гонконга и Сейшельских островов, включая одну с двойной регистрацией. Большинство из них "подозреваются в торговле российской нефтью".