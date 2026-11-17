Baza: житель Магадана не является «орским маньяком» Андреевым Фото: МВД России

Проверка ДНК и отпечатков пальцев показала, что житель Магадана не является «орским маньяком» Валерием Андреевым. Об этом говорится в сообщении от Telegram-канале Baza.

Нужно отметить, что после обращения женщины, заметившей в бывшем сожителе разыскиваемого убийцу, магаданские следователи проверили личность 58-летнего Натана. Сравнение ДНК и отпечатков пальцев с данными преступника не дало совпадений.

Ранее KP.RU опубликовал информацию о том, что жительница Магадана узнала в своем гражданском муже «орского маньяка», которого не могут найти 13 лет. Она вначале заподозрела неладное из-за сходства в определенных фактах жизни ее бывшего возлюбленного и серийного убийцы. Именно поэтому женщина обратилась в полицию.