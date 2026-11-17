Обратиться к врачу стоит, если без капель становится трудно дышать и спать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Сосудосуживающие капли быстро снимают заложенность носа, но при длительном применении вызывают привыкание и могут навредить здоровью. В запущенных случаях человеку становится трудно дышать без препарата, а для лечения может потребоваться операция, рассказала отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. Об этом пишет ОТР.

«За счет того, что происходят вот эти постоянные сокращения и потом расширения сосудов, стенка ослабевает, и сократительная способность падает. За счет этого сосуды расширяются, они слабее прокачивают кровь, и идет застой, то есть возникает отек в носу. И чем больше мы пользуемся, тем чаще это все происходит», – пояснила врач.

По словам Мальченко, капли нельзя применять дольше семи дней. При частом использовании заложенность возвращается, возникают головные боли и носовые кровотечения. Кроме того, препараты могут повышать давление и влиять на работу сердца.

Обратиться к врачу стоит, если без капель становится трудно дышать и спать, а препарат приходится использовать каждые несколько часов. При этом причиной заложенности могут быть не только привыкание, но и аллергия, хронический синусит или искривление носовой перегородки. Важно выяснить причину проблемы и подобрать лечение вместе со специалистом.

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