Отозванные иски Венгрией были поданы еще при правительстве бывшего премьера Виктора Орбана. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Венгрия отказалась от двух судебных исков против использования доходов от замороженных активов России на военную помощь ВСУ. Они были поданы еще при правительстве экс-премьера страны Виктора Орбана. Об этом свидетельствуют материалы суда Евросоюза, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Оба разбирательства были инициированы в 2025 году. Тогда Будапешт оспаривал решения о распределении средств Европейского фонда мира, принятые в феврале и июне того же года. Страны ЕС хотели помочь Киеву за счет российских средств, которые заблокированы в иностранных банках.

«Письмом, поданным в канцелярию суда 9 октября 2026 года, истец уведомил суд об отказе от своего иска» - сказано в материалах.

По запросу новых венгерских властей суд прекратил производство по обоим делам без рассмотрения требований по существу. При этом Будапешт обязали оплатить судебные издержки. Официальные причины позиции Венгрии в документах не раскрываются.

Ранее стало известно, что Венгрия приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. мера продлится два дня - с 17 по 18 ноября.