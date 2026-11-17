У женщин выпадение может быть связано с поликистозом яичников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Выпадение волос может быть естественным процессом, однако иногда оно сигнализирует о проблемах со здоровьем. Если волосы заметно редеют, появляются залысины или кожа головы начинает чесаться и болеть, важно не заниматься самолечением, предупредила врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. Об этом пишет ОТР.

«Можно просто посчитать: собрать волосы на расческе, заморочиться, собрать волосы в ванной. Например, девушкам, у которых длинные черные волосы, даже выпадение одного волоса уже видно, потому что он длинный, черный, и особенно в ванной он скручивается в клубочек. И кажется, что огромное количество волос выпадает», – обратила внимание доктор.

В норме за день может выпадать до 100 волос. Однако если их становится заметно больше, стоит проконсультироваться со специалистом. Причины могут быть разными: от дефицита витаминов и железодефицитной анемии до заболеваний желудочно-кишечного тракта и гормональных нарушений.

У женщин выпадение также может быть связано с поликистозом яичников, а у мужчин часто встречается андрогенетическая алопеция. Самостоятельно стимулировать рост волос тоже следует осторожно. Например, неправильное использование мезороллера может привести к воспалению волосяных фолликулов и гнойным поражениям кожи.

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