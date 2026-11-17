Холодец отличается самой высокой калорийностью. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Новогоднее застолье может обернуться лишними калориями и отеками, если налегать на привычные праздничные блюда. Биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская назвала самые вредные блюда. Об этом пишет NEWS.ru.

«Если выбирать из трех традиционных блюд, то относительно наименее вредным для здоровья можно считать салат оливье. Сельдь под шубой имеет сопоставимую или даже чуть более низкую калорийность в зависимости от рецепта», – сказала Дивинская.

Холодец отличается самой высокой калорийностью и может сильнее нагружать организм. Однако его состав зависит от того, какое мясо использовали для приготовления. Во всех трех блюдах много жиров и соли, а дополнительный риск связан с обилием майонеза и соленых ингредиентов. При этом показатели могут меняться в зависимости от рецепта и используемых продуктов.

Дивинская отметила, что у сельди под шубой есть и полезные свойства. Рыба содержит омега-3 и белок, а свекла и морковь – витамины и клетчатку. Однако из-за сельди и майонеза в салате много соли, которая может способствовать появлению отеков. Поэтому даже традиционные праздничные блюда лучше есть умеренно.

Прежде диетолог Елена Соломатина объяснила, какая ошибка мешает снижению веса. Она посоветовала отказаться от голодных диет перед новогодними праздниками.