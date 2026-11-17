Песков: Для России предпочтительно закончить конфликт на Украине миром Фото: REUTERS.

Москва намерена достичь целей специальной военной операции (СВО) на территории Украины, и будет делать это так, как считает нужным. Однако Россия стремится сделать это через мирные методы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы должны достигнуть и достигнем наших целей. Предпочтительно - мирными средствами", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что если не появятся реальные возможности для мирного достижения целей СВО, Россия будет вынуждена продолжать действовать военными методами до достижения всех поставленных перед собой задач.

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