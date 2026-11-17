Машин на мосту в ближайшие месяцы не будет Фото: EAST NEWS.

Главное об ударе ВСУ по Крымскому мосту 17 ноября 2026 года

Атака была спланирована с часовой точностью. Сначала в небо выпустили массовку – несколько сотен обычных беспилотников, чтобы разрядить наши зенитные комплексы, выбрать у них боекомплект, растащить внимание расчётов. Минобороны насчитало за ночь 1441 сбитый дрон над 22 регионами. Предыдущий рекорд продержался ровно сутки.

Потом в предельно жёстком тайминге пошли британские ракеты Storm Shadow и их французские близнецы «Скальпы». Удары по мосту легли в окно в четыре-пять минут. Такую синхронность на авось не делают.

Подробности об ударе ВСУ по Крымскому мосту 17 ноября 2026 года

Судя по кадрам, которыми противник похвастался утром, в залпе были и украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» с камерой и ручным управлением: оператор ведёт ракету по картинке до самой цели, словно FPV-дрон-переросток. Правда, Зеленский жаловался, что ему опять замедлили «Старлинк». Если «Фламинго», который летит в разы быстрее 160 км/ч, держал видеоканал через спутник, значит, никто им ничего не замедлял и вся история с ограничением – блеф. Если нет – сигнал шёл по меш-сети, по цепочке от устройства к устройству. Неторопливый ретранслятор висит над заданным районом и раздаёт связь ударным машинам. «Маткой» мог работать отдельный дрон. А мог и британский самолет-разведчик, который летал в последние дни над Черным морем.

Разрушения серьёзные, чего уж тут лукавить. Машин на мосту в ближайшие месяцы не будет. Минтранс остановил и поезда, хотя рельсовая нитка моста устояла. У Крыма остаются паромы и сухопутный коридор.

Сухопутная трасса на Крым Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Медийная и военная цели удара очевидны. Картинка с аркой в воде к утру облетела украинские паблики, а британские таблоиды затрубили об «унижении Москвы». Перемога на все деньги. Военный расчёт тоже лежит на поверхности: перерезать главную артерию полуострова и заставить нас возить всё через пролив на паромах и по трассе под дронами. Важнее политическая изнанка удара.

19 ноября в китайском Шэньчжэне, на полях саммита АТЭС, впервые втроём сядут за один стол председатель КНР Си Цзиньпин и президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Говорить собираются в основном о ядерном оружии и глобальной безопасности. Перед вылетом Трамп, правда, пообещал обсудить и свою «любимую тему» – Украину. И вот за двое суток до Шэньчжэня в Керченском проливе падает пролёт.

Керченская паромная переправа Фото: Евгения ГУСЕВА.

На Западе встречу уже примеряют на роль «новой Ялты». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сравнения политологическими упражнениями. Но в Лондоне к этим упражнениям, судя по всему, отнеслись всерьёз. В феврале 1945-го послевоенный мир кроили в Ливадийском дворце под Ялтой Сталин, Рузвельт и Черчилль. А Британии в Шэньчжэне не будет вовсе – она даже не член АТЭС.

И вот что у нас получается. Главным калибром самой мощной с начала СВО атаки на мост стали британские Storm Shadow. Глазами и ушами удара работал британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, который последние дни нарезал круги над Чёрным морем на крымском направлении. Следил, как работает наша ПВО, и выдавал целеуказания.

Главным калибром самой мощной с начала СВО атаки на мост стали британские Storm Shadow Фото: Википедия.

Но и американцы не знать об атаке не могли. Похоже, они за ней ещё и присматривали. Днём 16 ноября, в перерыве между двумя ударами, над восточной частью Чёрного моря больше четырёх часов кружил RC-135U Combat Sent – самолёт ВВС США, который снимает «отпечатки пальцев» с чужих радаров. Выходит, Вашингтон из первого ряда смотрел, как британцы ломают стол, который он сам же и накрывал.

RC-135U Combat Sent – самолёт ВВС США Фото: Википедия.

Зачем это Лондону? Затем, что главное за ним решают без британцев. Премьер Великобритании Энди Бёрнем накануне удара сам проговорил вслух главный британский страх: пока прорисовываются контуры нового мирового порядка, Британии надо «быть за столом». Место там ей держит только война. Пока она идёт, Лондон вместе с Парижем ведёт «коалицию желающих», раздаёт Киеву ракеты и чувствует себя великой державой. Мир, заключённый без него, вернёт Британию в статус острова, который сам отчалил от Европы.

Есть и причина постарше. Британцам важно как можно сильнее истощить Россию – у них это заложено исторически. В 1854-м англичане с французами осаждали Севастополь, а лорд Пальмерстон, тогда ещё министр внутренних дел, расписывал правительству, как отрезать от России Крым, Кавказ, Польшу, Финляндию и Прибалтику. Когда после падения Севастополя запахло миром, он, уже премьер, упирался: Россия «ещё и наполовину не побита», воевать надо минимум год. Мир в 1856-м всё равно подписали, и Крым остался русским.

Больше 170 лет спустя по Крыму снова бьют британские «Штормы» и французские «Скальпы», только кнопку теперь нажимает Киев.

Мостам той ночью досталось по обе стороны фронта: в Киеве под удар попали Северный и Южный. Разница в том, кто их строил. Киевские открывали ещё при Союзе, в 1976-м и 1990-м. Крымский мы построили сами – автомобильную часть за 27 месяцев. За 35 лет самостийности Киев не создал ничего, что встало бы рядом с этим мостом. Жил на советском наследстве и проедал его, как непутёвый внук дедовские сбережения. Научился, как выяснилось, только разрушать. Всё, что мы у них сейчас выносим, – промышленность, заводы, железную дорогу, порты, – из того же наследства, и второго им никто не оставит. Мы-то свое восстановим. А вот они уже ничего не построят.

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