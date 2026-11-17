Минобороны сообщило о новой операции ВС РФ в Одессе Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска нанесли удар по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы грузы военного назначения для армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», - сказано в сводке.

Целью атаки стало транспортное судно, задействованное в логистике военных поставок. В ведомстве уточнили, что удар пришелся по объекту в акватории одесского порта. Объект был успешно поражен.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС России смогли освободить около 90 процентов территории Донецкой Народной Республики.