Диана Шурыгина улыбнулась, услышав о продлении ареста Фото: СОЦСЕТИ.

17 ноября Диане Шляниной, более известной как Шурыгина, продлили содержание под стражей ещё на один месяц по делу о распространении порнографии. Девушка улыбалась, когда ей зачитывали решение суда.

Когда судья зачитывала вердикт по делу Шурыгиной, та молча, сложив руки, слушала и смотрела в одну точку - не на судью или кого-то из присутствующих, а просто в пустоту. В момент, когда было озвучено решение оставить её в СИЗО ещё на один месяц, Шлянина нервно улыбнулась, но глаза не подняла.

"Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 декабря 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны", - сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что Шлянину обвиняют по пункту "а" части 3 статьи 242 УК РФ за незаконное производство и распространение порнографии группой лиц по предварительному сговору.