Общественности стало доступно видео с судебного заседания, на котором избирают меру наказания для Дианы Шурыгиной после ее нахождения в СИЗО. Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Общественности стало доступно видео с судебного заседания, на котором избирают меру наказания для Дианы Шурыгиной после ее нахождения в СИЗО. Она сидела под арестом чуть больше четырех месяцев.

На заседание девушка явилась в повседневной одежде - серой толстовке и штанах того же цвета. Примечательно, что во время оглашения решения она улыбалась. В итоге судья постановил продлить срок содержания обвиняемой под стражей. Шурыгина останется в изоляторе вплоть до 19 декабря, то есть до новогодних праздников.

Как ранее писал сайт KP.RU, летом 2026 года Диана Шурыгина стала фигуранткой скандального уголовного дела. Следствие установило, что девушка снималась в порно-роликах, которые публиковались в закрытых каналах.