Медведчук: Польша за счёт Украины испытывает новое оружие в реальных условиях Фото: REUTERS.

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук написал статью для сайта своей партии "Другая Украина", в которой многое рассказал о связях режима Зеленского с Польшей. Среди прочего он заявил, что Варшава использует Украину как полигон для испытания военных разработок.

"Мало того, что Польша - большой транспортный хаб западных вооружений, поставляемых на Украину, так ещё за счёт сотрудничества с украинскими разработчиками страна зарабатывает на росте ВПК, привлекает дополнительное финансирование западных партнёров и испытывает новые образцы вооружений в реальных боевых условиях", - пишет Медведчук.

Политик отметил, что поляки осознают, что их интересы ущемляются в угоду украинцам, Брюсселю, Лондону и США, и готовы отказаться от поддержки коррумпированного режима Зеленского. Однако это касается только населения. Польские власти тоже не намерены воевать за Украину, но стремятся извлечь выгоду из украинского конфликта, уверен Медведчук.

Ранее KP.RU сообщил, что в Польше готовятся к массовому наплыву беженцев с Украины зимой 2026-2027 годов из-за коллапса энергетики и газоснабжения.