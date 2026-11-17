Дженсен Хуанг заявил, что уже получал множество просьб от инвесторов вернуться в Nvidia Фото: REUTERS.

Бывший руководитель Nvidia Дженсен Хуанг выразил готовность вновь занять пост генерального директора американской корпорации в случае соответствующего обращения со стороны совета директоров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам Хуанга, он уже получил множество подобных просьб от инвесторов, деловых партнеров и клиентов компании. Однако он ждет предложение именно от директоров.

«Если совет директоров решит, что мое возвращение соответствует интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на пост генерального директора» - заявил Хуанг.

Ранее KP.RU информировал, что 12 ноября Дженсен Хуанг официально подал в отставку с поста гендиректора Nvidia. Все произошло на фоне громкого скандала с его изменой жене.