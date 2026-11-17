10 учеников младших классов получили травмы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Белграда. О происшествии сообщает телеканал N1 со ссылкой на экстренные службы.
ЧП случилось в комплексе «Галерея» примерно в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Всех ребят - пять мальчиков и пять девочек в возрасте 8-9 лет - экстренно госпитализировали.
«Семеро детей получили тяжелые травмы, и трое - легкие, в результате падения на эскалаторе в ТЦ "Галерея"», - указано в материале.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Нью-Йорке рухнуло трехэтажное здание, в результате чего пострадали минимум 19 человек. Семеро из раненых оказались несовершеннолетними. Также есть и жертвы - при обрушении погибли два человека.