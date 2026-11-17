Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено полностью Фото: REUTERS.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновили. Об этом говорится в сообщении Росжелдора.

Уточняется, что все поезда «Таврия», в движении которых ранее наблюдались задержки на фоне ограничений, прибыли на станцию Керчь. Согласно расписанию на 17 ноября планируется движение поездов сообщением Керчь - Анапа и обратно, Керчь - Санкт-Петербург, а также Керчь - Москва также с обратным направлением.

Также по Крымскому мосту согласно расписанию курсируют автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту 17 ноября. Сначала в небо выпустили несколько сотен обычных беспилотников, после чего были использованы британские ракеты Storm Shadow и их французские близнецы «Скальпы».