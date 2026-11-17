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Американская армия нанесла удар по острову Кешм, расположенному в южной части Ирана. Информацию о случившемся подтвердил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси. Его слова передает иранское агентство IRNA.
«Атака США на район на остове Кешм не привела к ущербу жилым районам и инфраструктуре», - заявил чиновник.
По сведениям региональных властей, во время инцидента местные жители слышали примерно шесть громких хлопков. Несмотря на серию взрывов, серьезных разрушений на территории острова зафиксировано не было.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс высказался о продолжающихся боевых действиях на Ближнем Востоке. Он подтвердил СМИ, что американское правительство не планирует затягивать конфликт с Ираном.