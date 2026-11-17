Песков: Часть встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа могут провести при прессе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Часть трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа может быть доступна для журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести», подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от Китая, как принимающей стороны.

«Мы надеемся, что да, пока это предусматривается. Но, разумеется, мы здесь все находимся в гостях у наших китайских друзей, и они являются организаторами этой встречи», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля подчеркнул, что основные пункты переговоров уже согласованы, но на встрече предусмотрена возможность для открытых дискуссий и обмена мнениями.

Ранее KP.RU собрал публикации и заявления авторитетных людей в мире о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне 19 ноября. Большинство считают, что это историческое событие, которое приближает новый мировой порядок.