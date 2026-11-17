Предстоящий 19 ноября саммит АТЭС в Шэньчжэне, на полях которого встретятся Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин, уже стал темой для множества комментариев в мировой прессе. Фото: REUTERS.

Предстоящий 19 ноября саммит АТЭС в Шэньчжэне, на полях которого встретятся Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин, уже стал темой для множества комментариев в мировой прессе. Похоже, пришло осознание того, что мир подошел к опасной черте и согласие между Россией, США и Китаем по вопросам безопасности – в общих интересах.

Издание American Conservative отмечает: «В распоряжении Китая, России и США находятся три самые мощные армии мира, а это естественно ставит в повестку дня трудную, но необходимую дискуссию по вопросам безопасности…

В первую очередь – и это необходимый минимум – трем лидерам надо будет сосредоточиться на все более очевидной опасности ядерного оружия». Подчеркивается, что речь идет о создании новой, на этот раз трехсторонней, системы контроля над ядерными вооружениями. Эта система призвана заменить прежний российско-американский договор по СНВ, похороненный Вашингтоном.

Кроме того, автор American Conservative высказывает предположение: участники встречи могут договориться о совместных действиях в решении острых внешнеполитических проблем, стоящих перед каждым из них. Вот его точка зрения: Трамп мог бы помочь России и Китаю в решении украинской и тайваньской проблем, а Россия и Китай обладают достаточным влиянием в Иране, чтобы помочь Трампу выбраться из его «в несчастливый час задуманного конфликта».

Переговоры стран, обладающих самыми сильными армиями, призваны растопить лед напряженности в мире. Фото: REUTERS.

«ПЕРЕДЕЛ МИРА»

Европейские СМИ выдали на-гора несметное количество конспирологических версий, называя трехсторонний саммит "Ялтой 2.0": мол, крупнейшие державы опять собираются поделить мир на сферы влияния.

Германская телекомпания DW задается вопросом: обсудят ли три лидера новый передел мира в XXI веке? "Вашингтону отдадут Латинскую Америку, Китаю - Азию вместе с Тайванем, России - постсоветское пространство, а в перспективе и Европу, - пугает DW. - В нынешние неспокойные времена ничего невероятного уже не осталось".

«ЭТО НЕ ЯЛТА»

Своеобразным ответом на эти страшилки можно считать статью в крупнейшем турецком издании Cumhuriyet.

«Ялтинская конференция была, по сути, переделом Европы и карандашным наброском нового, послевоенного миропорядка. Но трехсторонний саммит лидеров США, Китая и России - это не попытка раздела сфер влияния, а начало новой эры в межгосударственных отношениях, - подчеркивает газета. - Эта встреча - кульминация осознания Соединенными Штатами того, что они не могут сопротивляться многополярности и не в состоянии найти решения глобальных проблем без Китая и России».

Европейские СМИ выдали на-гора несметное количество конспирологических версий, называя трехсторонний саммит "Ялтой 2.0" Фото: REUTERS.

«ТРАМП ПОСТУПАЕТ ПРАВИЛЬНО»

Еще одной фобией западной прессы стало опасение насчет «сговора» между участниками саммита по поводу Украины. Агентство Reuters цитирует слова канцлера Германии Фридриха Мерца, призвавшего Трампа не превращать переговоры во второй Анкоридж: «Я хочу очень четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как часть «команды Европы» и «команды Украины».

А вот известный американский политолог Чарлз Купчан видит значение предстоящей встречи в другом. «Трамп поступает правильно, согласившись на трехсторонний саммит с Си и Путина, - пишет Купчан в журнале Foreign Affairs. - Ни один американский президент прежде не проводил подобной встречи с лидерами Китая и России. Такие переговоры способны растопить лед и положить начало нормализации столь необходимого диалога".

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