SHAMAN заявил, что не использует нейросети при написании песен, фото: личный архив Ярослава Дронова

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN), беседуя с РИА Новости, отметил, что не прибегает к помощи искусственного интеллекта при создании своих песен, сравнив этот процесс с игрой на PlayStation.

"А зачем я тогда нужен? Нет, я не применяю. Я самостоятельно это делаю. Именно на своем компьютере подбираю звуки, делаю аранжировки. Мне интересен сам процесс создания музыки. Меня это драйвит, вызывает азарт", - заявил певец.

SHAMAN отметил, что открыт к новым технологиям, но не в искусстве, чтобы не искажать творческий процесс. В эпоху ИИ и нейросетей важно развивать человеческий интеллект, уверен исполнитель. Для него интересно аранжировать песни, подбирать рифмы и сочинять мелодии, что сравнимо с увлечением играми на PlayStation.

Ранее KP.RU сообщил, что SHAMAN назвал дочь Варвару, которой он гордится, главным своим достижением в жизни.