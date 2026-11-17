Британские власти планируют направить Украине в течение зимнего периода более тысячи ракет и свыше десяти радарных установок для систем противовоздушной обороны. Фото: REUTERS.

Британские власти планируют направить Украине в течение зимнего периода более тысячи ракет и свыше десяти радарных установок для систем противовоздушной обороны. Общая стоимость поставки составит 316 миллионов долларов. Эта информация следует из официального сообщения Министерства обороны страны.

По информации ведомства, пакет помощи включает дополнительные средства ПВО малой дальности, а также радиолокационное оборудование для систем противовоздушной обороны.

«Поддержка противовоздушной обороны на сумму 240 миллионов фунтов (316 миллионов долларов - прим. ред.)… включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны» - сказано в заявлении.

В министерстве также уточнили, что производство ракет будет налажено на предприятии французской компании Thales. Оно располагается в Белфасте.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) сейчас ведет активную борьбу с Москвой. Причем делается это все в угоду преступному киевскому режиму.