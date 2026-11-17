Хуситы нанесли удары по двум станциям перекачки нефти западнее Эр-Рияда Фото: REUTERS.

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью дронов две нефтеперекачивающие станции к западу от Эр-Рияда. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

«Наши вооруженные силы провели две военные операции. В ходе первой тремя беспилотниками в два этапа была атакована насосная станция номер 9 на трубопроводе Восток - Запад к западу от Эр-Рияда», - написал он в телеграм-канале.

По словам Сариа, целью второй атаки стала насосная станция номер 8, находящаяся на том же трубопроводе. Представитель хуситов утверждает, что в результате ударов произошли масштабные пожары на подвергшихся нападению объектах, и ущерб нефтяной отрасли будет значительным.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре хуситы атаковали инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Тануре и Рабиге, объект Saudi Aramco в Абкаике и международные аэропорты.