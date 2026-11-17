Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе сервисов Apple Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В работе онлайн-сервисов компании Apple зафиксирован глобальный технический сбой вечером 17 ноября 2026 года. О массовых проблемах с доступом к приложениям сообщает портал Downdetector.

По информации аналитиков площадки, количество обращений от пользователей по всему миру превысило 4 тысячи всего за несколько минут. Больше половины всех зарегистрированных неполадок пришлось на некорректную работу бесконтактных платежей через систему Apple Pay.

Обладатели техники бренда из разных стран также массово сообщают о трудностях с авторизацией в учетных записях Apple ID и сбоях при подключении к облачному хранилищу iCloud.

KP.RU прежде писал, что хакеры атаковали немецкую компанию Quantum Systems. Она занимается производством беспилотников для Украины и ФРГ. Киберпреступники скомпрометировали сервер обновлений и разместили там вредоносный код.