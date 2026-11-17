Заместитель министра обороны США заявил, что ВСУ не могут помешать продвижению российской армии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Удары войск Украины по российским регионам не приближают завершение конфликта. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби перед встречей западной контактной группы в Брюсселе.

«Хотя общественность концентрирует внимание на зрелище глубоких ударов, мы считаем, что такие удары неэффективны в плане движения к завершению... (конфликта на Украине - прим. ред.)», - сказал представитель Пентагона.

По мнению чиновника, подобные действия ВСУ не мешают продвижению российской армии на передовой, а лишь усиливают сплоченность граждан РФ. Колби также указал, что в обмене дальними ударами преимущество остается за Москвой.

Тем временем украинские власти продолжают жаловаться на сбой в работе Starshield. Владимир Зеленский заявляет, что ВСУ стало намного сложнее совершать атаки.