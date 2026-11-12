Зеленский опять недоволен американцами Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима и бывший комик Владимир Зеленский снова пожаловался на американцев в связи с тем, что на Украине были вновь зафиксированы сбои в работе системы Starshield.

- Уже несколько дней наши подразделения фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины, вдоль всей линии фронта, - заявил «просроченный». - В частности, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час. Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости. Для нас это прежде всего означает значительное усложнение перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть случаи попаданий из-за того, что средства противовоздушной обороны не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить цели.

- Мы пытаемся выяснить все обстоятельства у американской стороны, - добавил Зеленский. Но, судя по употреблению слова «пытаемся», ответа от американской стороны в Киеве пока так и не получили.

Нет, рецепт, как надо взаимодействовать с американцами, Зеленскому давно известен. Он его с большим успехом периодически применяет. Надо еще раз, а лучше два или даже три (для верности) нахамить американскому президенту Дональду Трампу, поиздеваться над ним, желательно, публично, чтобы, как в датском парламенте местная публика посмеялась над американцем, который захотел почувствовать себя «немного датчанином», и наградила экс-комика аплодисментами и смехом.

Под раздачу попали Илон Маск и Дональд Трамп Фото: REUTERS.

А еще задеть Илона Маска, хозяина компании, которая поставляет оборудование и обеспечивает работу системы Starshield, напомнить ему, что он не имеет никаких прав на свое мнение по поводу Украины, потому что является слишком богатым и гражданином другой страны. Высмеять претензии американца на амплуа морального авторитета так, чтобы все показывали на него пальцем и покатывались со смеха.

Тогда американцы «придут в чувство» и распахнут украинцам свои объятия. Как это наверняка видит себе сам «просрочка».

А еще, не стоит забывать, что именно украинцы обманули американскую компанию на сотни миллионов долларов, взломав программное обеспечение. Об этом, кстати, сообщал сам Илон Маск. За что потомки «древних укров» и были наказаны в прошлый раз.

Но, судя по всему, в Киеве так и не угомонились, и ранее преподанный урок не пошел впрок. Поскольку недавно глава украинской компании Fire Point Ирина Терех в интервью Breaking Defense заявила, что компания нашла временный способ обходить ограничения на использование Starshield. Однако, по ее словам, решение позволяет использовать не более 20% возможностей системы. Собственно говоря, после этого остается констатировать, что украинская сторона продемонстрировала в полной мере, что она не просто наглая, но еще и абсолютно необучаемая. И не в силах понять, что в этой ситуации, как, впрочем, практически и во всех иных должна винить во всем только себя.

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