Капитань рассказал о планах Венгрии по использованию российских энергоресурсов. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Будапешт заинтересован в продлении американского исключения из санкционного режима, позволяющего Венгрии продолжать закупки российской нефти и газа. О планах страны сообщил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань в социальных сетях, который собирается поднять этот вопрос в беседе с главой Минэнерго США Крисом Райтом.

По словам Капитаня, уже этим вечером он отправляется в Варшаву. Там он примет участие в конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству» (P-TEC), в рамках которой планируется обсудить с американским коллегой и представителями европейских стран вопросы поставок энергоноссителей в регион.

«Буду обсуждать поставки сырой нефти и природного газа в регион с министром энергетики США Крисом Райтом и нашими партнерами из стран Центральной Европы» - написал Капитань.

При этом недавно власти Венгрии решили отозвать из суда Евросоюза два иска против использования активов России. Документы были поданы еще при правительстве бывшего премьера страны Виктора Орбана.

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