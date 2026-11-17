Один мирный житель погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю в Белгородской области. Фото: REUTERS.

Один мирный житель погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по региону.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Погиб мирный житель», - сообщает пресс-служба оперштаба.

Уточняется, что мирный житель погиб на месте от полученных ран, несовместимых с жизнью. Автомобиль, по которому пришелся удар беспилотника, также был уничтожен огнем.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по частному дому в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. В результате атаки боевиков киевского режима погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранения, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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