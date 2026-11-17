Сначала пройдут двухстороние переговоры Путин - Трамп. Фото: REUTERS.

Одно из самых ожидаемых политических событий этого года, саммит АТЭС в Шэньчжэне, начинается. «Горбатый», как его называют журналисты, Ил-96 Владимира Путина приземлится в Китае в ночь на среду. А официальные мероприятия начнутся уже утром.

Дальше - два дня непростой работы. Программа президента расписана буквально по минутам. Здесь будет все: три публичных выступления Путина, переговоры России и Китая, беседы с другими главами государств.

И, конечно же, две судьбоносные встречи. Сначала двухсторонние переговоры Путин - Трамп. Потом трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая.

Когда и как все это пройдет? Когда встретятся Путин и Трамп, в какое время смотреть трансляцию и ждать новостей?

Подробности рассказывает KP.RU.

Следующим пунктом в протоколе - трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая. Фото: REUTERS.

С КЕМ ВСТРЕТИТСЯ ПУТИН 18 НОЯБРЯ: ПРОГРАММА САММИТА АТЭС

1. Деловой форум АТЭС

Деловая программа саммита начнется около 10-11 утра по Шэньчжэню (в Москве будет 5-6 утра, - ред.) Откроет ее встреча бизнеса и власти - деловой форум АТЭС.

На мероприятии главы государств представят свое видение происходящих изменений в мировой экономике, и обрисуют векторы развития своих стран. «По ту сторону», в креслах слушателей, будут директора крупнейших мировых компаний. И не только из стран объединения - на такое мероприятие стремились попасть и европейцы, и британцы.

Первым выступит, как хозяин площадки, товарищ Си. Честь произнести вторую речь предоставлена Владимиру Путину.

2. Встреча Россия - Китай и согласование позиций

Особенное отношение к России и ее лидеру хозяин саммита подчеркнул не единожды. Ведь сразу после окончания форума председатель КНР проведет переговоры именно с Владимиром Путиным. К разговору присоединятся члены делегаций. С нашей стороны это три зампреда правительства, семь министров, представители бизнеса и госкорпораций.

Обсудив необходимое, лидеры уйдут на рабочий завтрак. Чай с Си Путиным выпьют, обсуждая международную ситуацию, Ближний Восток, Украину. Фактически лидеры «сверят часы» перед встречей с Дональдом Трампом.

3. Совместный университет

После Владимир Путин посетит совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского Политехнического института в Шэньчжэне. В этом году этот вуз отмечает 10-летие, с чем президент поздравит студентов и преподавателей. А еще он выступит перед ними, и осмотрит аудитории и выставку достижений университета. Заметим, там есть чем похвастаться.

4. Двусторонние встречи

После этого в своей резиденции - отеле Конрад (российскому лидеру всегда предоставляют резиденцию на время пребывания в Китае, - ред.) - Владимир Путин примет президента Вьетнама То Лама. С этой страной у нас наращивается сотрудничество, также лидеры наметят планы работы на будущее.

5. Торжественный прием

Красивый и пышный прием - знак хорошего тона на таких саммитах. А Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, всегда с крайней щепетильностью относился к традициям. Так что торжество будет пышным и красивым: обед (хотя по времени это обычно уже ужин) из лучших блюд традиционной китайской кухни, концерт выдающихся китайских исполнителей.

После этого марафон встреч продолжится: Путин проведет переговоры с премьером Таиланда, и еще с несколькими коллегами - окончательный список еще не утвержден.

Сразу после первого мероприятия форума председатель КНР проведет переговоры именно с Владимиром Путиным. Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency Global Look Press

КОГДА БУДЕТ ВСТРЕЧА ПУТИНА, ТРАМПА И СИ НА САММИТЕ АТЭС

Ну а два самых ожидаемых события: встреча Путина и Трампа, и трехсторонние переговоры, пройдут в четверг, 19 ноября.

На двухсторонке президенты России и США обсудят ход мирных переговоров на Украине. А вот когда и где - это вопрос. Детали этой беседы тоже окончательно не согласованы. Но она точно состоится.

- По точному времени двусторонней встречи Путин-Трамп пока определенности нет, - заявил Дмитрий Песков. - Мы бы предпочли, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно, поговорить час, а то и больше. Есть также другой вариант - поговорить где-то уединившись на полях саммита. И то, и другое возможно. Посмотрим, как получится.

«Самым забойным мероприятием», как выразился помощник президента Ушаков, станет встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Время ее начала - 14:30 по Шэньчжэню (9:30 в Москве). Лидеры встретятся в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан».

Эту встречу было решено построить на исторической базе - во время Второй мировой войны наши страны были союзниками. Они же работали вместе и во время образования ООН. О том, что делать с этим наследием, и пойдет разговор.

Уже готовится и текст совместного заявления трех лидеров. Не факт, что все трое его подпишут. Но в любом случае и Дональд Трамп и Си Цзиньпин после встречи выскажут свое мнение о ней.

С журналистами пообщается и Владимир Путин. После этого «Комсомолка» обязательно подведет итоги главного политического события месяца.

А, может, и года…

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ НАЧАЛА САММИТА АТЭС В ШЭНЬЧЖЕНЕ

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