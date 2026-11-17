Волкова при общении с прессой рассказала, что снова стала бабушкой Фото: Даниил ОПАРИН.

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в очередной раз стала бабушкой. Теперь у нее четверо внуков. Радостной новостью артистка лично поделилась во время церемонии вручения премии «Событие года».

При этом звезда предпочла сохранить интригу и не стала вдаваться в детали пополнения в семействе. Волкова воздержалась от каких-либо дополнительных комментариев о поле или имени новорожденного малыша.

Ранее Екатерина Волкова высказалась о современных мужчинах. Звезда сериала «Скорая помощь» заявила, что искренне не понимает мужчин, которые имеют лишний вес. По ее словам, многие представители противоположного пола сейчас не следят за своим внешним видом и при этом пытаются завести отношения с красивой женщиной.

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