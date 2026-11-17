Психотерапевт Булыгина перечислила типичные ошибки при воспитании детей Фото: Алексей ФОКИН.

Доцент кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Мария Булыгина перечислила ошибки, которые допускают родители при воспитании ребенка. Об этом она рассказал в беседе с KP.RU.

По словам психотерапевта, родители допускают некоторые типичные ошибки в воспитании ребенка в разные периоды его взросления. Так, в возрасте от года до трех лет взрослые могут проявлять эмоциональную невключенность в общение с малышом. Сюда же Булыгина отнесла использование видеоконтента вместо живого общения, запрет на проявление ребенком инициативы и навязчивое приучение к опрятности. Повлиять на будущее воспитание может и детский сад - не стоит оставлять малыша в нем ежедневно на полный день.

В случае с дошкольниками в возрасте от трех до семи лет тоже существуют типичные ошибки, которые могут показаться безобидными на первый взгляд. Булыгина порекомендовала избегать гиперопеки и повышенного контроля за ребенком, а также сравнения его с другими.

Психотерапевт порекомендовала избегать гиперопеки и повышенного контроля за ребенком Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Также психотерапевт посоветовала не навязывать ребенку свои нереализованные желания и не стараться заполнить все время чада умственным развитием в ущерб эмоциональному состоянию, в том числе обучению чтению и письму в четыре-пять лет. Не стоит ограждать ребенка от общения как со сверстниками в игровом ключе, так и со взрослыми.

В период от семи до одиннадцати лет Булыгина также посоветовала не увлекаться гиперопекой, давая детям право на самостоятельность. Ребенок не должен быть перегружен кружками и дополнительными занятиями, чтобы у него «не было времени на глупости». Не стоит оценивать юных школьников и по их успеваемости, хваля за прикладываемые усилия, а не результат.

Эти же советы распространяются и на принципы воспитания подростков вплоть до 18 лет. Психотерапевт напомнила, что в это время дети хотят иметь те же права, что и взрослый. Не стоит сравнивать ребенка с другими, ограничивать его самостоятельность или навязывать свое мнение, в том числе при выборе дальнейшей профессии. Булыгина посоветовала избегать и «двойные стандарты» в вопросах того, что можно и нельзя, не нарушая собственные обещания и запреты.

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