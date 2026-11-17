Мечта взрослых - дать некий набор навыков, знаний, умений, который поможет чаду получить образование и профессию, находить друзей, строить отношения. Фото: Yuganov Konstantin/Shutterstock/Fotodom

Мечта взрослых - дать некий набор навыков, знаний, умений, который поможет чаду получить образование и профессию, находить друзей, строить отношения. И вообще легко идти по жизни.

Повесил на стену план, кем-то умным составленный, и четко ему следуешь, радуясь: я - хороший родитель. Маркетологи из интернета эту ахиллесову пяту давно нащупали и предлагают научить правильно растить и воспитывать детей. Неужто это и вправду возможно?

- Под словом успешность часто понимают некую способность человека достигать поставленной цели, эффективно решать значимые задачи, добиваться благоприятного исхода ситуации. С другой стороны, успешность – это некое субъективное ощущение, связанное с позитивными ожиданиями достижения желаемого результата, которое сопровождается радостными эмоциями. Проблема прежде всего в том, что единых критериев успешности нет и быть не может, - объяснила KP.RU Мария Булыгина, доцент кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ.

Есть некие внешние маркеры, кого можно считать успешным, отмечает эксперт. Часто это высокий доход, достижение карьерных высот. Однако мы со стороны не можем точно знать, что чувствует человек, достигший вершин, как он себя ощущает. Успешен или нет, можно судить только относительно самого себя.

- Каждый любящий родитель хочет, чтобы его ребенок стал успешным, - говорит Марина Булыгина. - Нередко, исходя из благих побуждений, чадо стараются «подогнать» под определенные нормативы, не обращая внимания на его желания, а иногда и возможности. Однако это не равно успешности ребенка в будущем.

- Что вы имеете в виду?

- Мы живем в мире, который меняется с огромной скоростью, предугадать, какие профессии будут цениться, какие знания вложить в чадо, становится все сложнее. Это не значит, что ребенка не надо развивать. А про то, что важно помочь сформироваться личности, способной критически оценивать ситуацию и свои возможности, брать на себя ответственность, быть эмпатичным, коммуникабельным, способным творчески подходить к решению задач.

Ориентироваться можно на сенситивные периоды развития, о которых писал психолог Лев Выготский в начале прошлого века, - периоды максимальных возможностей для формирования какого-либо свойства психики и приобретения определенных знаний и умений. Да, дети все разные, и обстоятельства тоже имеют значение. Но эти периоды проходят все.

KP.RU попросил Марию Булыгину дать рекомендации родителям детей от 1 года до 18 лет.

Ранний возраст (1 – 3 года)

Малыш активно познает мир и общается, учится управлять физиологическими процессами.

Рекомендации:

пазлы, игры с водой, песком и другим фактурным материалом;

для мелкой моторики - лепка, рисование (важен сам процесс), для крупной - беговел, велосипед, домашний спорткомплекс;

совместное чтение, просмотр картинок, мультфильмов для развития речи;

гаджеты можно, но не более 20 минут в день и только с взрослым.

Типичные ошибки:

формальные фразы и эмоциональная невключенность в общении;

видеоконтент вместо живого общения;

детский сад ежедневно на полный день;

не давать делать что-то самому, давить инициативу;

навязчиво и жестко приучать к опрятности.

Да, дети все разные, и обстоятельства тоже имеют значение. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Дошкольники (3 - 7 лет)

Период, когда формируются представления о добре и зле, хороших и плохих поступках. В основе развития - сюжетно-ролевая игра. Это еще и способ побывать в «мире взрослых», который привлекает ребенка.

Возраст «почему». Представления о мире формируются на основе самой разной информации, которую ребенок запоминает. Особенно легко откладываются в памяти стихи, сказки, песни - то, что обладает ритмом.

Рекомендации:

свободная игра (предпочтительно с сюжетом и ролями) и общение со сверстниками. Почаще ходите с ребенком на площадки, в парк, в гости;

совместное время со взрослыми: чтение, посещение детских спектаклей, выставок. Сразу все обсуждайте;

создавайте ситуации успеха (подчеркивайте успехи);

приобщайте к домашним делам;

творческие кружки и спортивные секции - без фанатизма и по интересам ребенка;

при подготовке к школе акцент на развитие внимания, памяти, мелкой моторики, речи. Все через игру;

можно начать изучение иностранного языка, тоже в игровой форме.

Типичные ошибки:

умственное развитие в ущерб эмоционально личностному;

учить читать-считать к школе в 4 - 5 лет;

недооценка игр и эмоционального общения со сверстниками;

недостаточность общения ребенка со взрослым;

навязывать ребенку свои нереализованные желания;

гиперопека, чрезмерный контроль, критика и сравнение с другими.

Младшие школьники (7 - 11 лет)

Идет интенсивное развитие мышления, овладение способами познания, приобщение к науке и культуре. Формируются самоконтроль, рефлексия. Самооценка начинает зависеть от внешней оценки ребенка учителем, сверстниками. Возникают и устанавливаются прочные дружеские связи.

Рекомендации:

помочь «научиться учиться»;

признать право ребенка на ошибки и спокойно их разбирать;

общение не должно ограничиваться оценками и темой уроков;

внешкольные занятия не менее важны для формирования самооценки и опыта успеха, но все - по интересам и возможностям ребенка;

хвалить за прикладываемые усилия, а не за идеальный результат;

развитие кругозора: выставки, музеи, экскурсии, в том числе интерактивные;

спортивные прогулки: велосипед, коньки, лыжи и. т. д.

Типичные ошибки:

оценка ребенка по его школьной успеваемости;

перегруз кружками и занятиями, «чтобы не было времени на глупости»;

гиперопека;

жесткость и неаргументированность требований. Из-за этого исчезает мотивация учиться и прививается хроническая неуспешность.

Подростки (12 - 18 лет)

Период интенсивного взросления и личностного развития. Возникает желание иметь те же права, что и взрослый, отсюда подчеркивание своей независимости через внешний вид, суждения, отстаивание личного пространства и т. д. Отмечаются резкие перепады настроения, изменчивость взглядов и позиции, снижение/изменение учебной мотивации. Подросток проходит путь самоутверждения, постепенно формируются системы самосознания. Интерес подростков связан с общением со сверстниками как в реальном, так и в виртуальном пространстве.

Рекомендации:

уважать личные границы и пространство;

выстраивать диалог, прислушиваясь к мнению подростка, аргументируя собственную позицию;

спорт, творческие кружки - по интересу;

знакомство с разными профессиями, желательно интерактивное;

опыт волонтерской деятельности.

Типичные ошибки:

сравнение с другими;

навязывание своего мнения;

ограничение самостоятельности;

«двойные стандарты» (сегодня запрещаем, завтра то же самое разрешаем);

давление на выбор профессии;

гиперопека.

В ТЕМУ

Мама как менеджер

Образование ребенка - это всегда комбинация «школа + дополнительные занятия + развитие в семье», считает Полина Мальцева, эксперт в сфере детского развития и образования. Эту комбинацию - свою собственную - должны собрать родители так, чтобы привить все нужные навыки и умения.

«Все нужное» - это 24 навыка, среди которых читательская, математическая, физическая активность и здоровье, творчество, критическое мышление, самостоятельность, управление стрессом и пр. Все вместе не даст ни одна школа, даже топовая, или «три нужных кружка».

Роль родителя - не самому всему научить, а стать менеджером процесса. Нужны будут: а) понимание, что и как развивать в каждом возрасте, б) как скомбинировать школу и кружки, а что дать ребенку самому и каким способом.

Например, лепка из пластилина по книжкам, помимо развития мелкой моторики, тренирует еще и умение действовать по инструкции, креативность, дает базу математической грамотности (слепи шар, конус и пр.) и критического мышления (из одних и тех же элементов можно собрать разные фигуры, по-разному их скомпоновав). Эти навыки важно развивать до 4 - 5 лет, чтобы потом в школе не было сложностей с той же математикой. Можно записать ребенка на кружок по лепке, а можно мять пластилин вместе с ним дома.

Перед школой полезно купить разные энциклопедии, чтобы ребенок получил базовые представления о животных, рыбах, космосе, технике и пр. Это развитие любознательности, естественно-научной грамотности (из списка навыков) и задел на будущее, когда в школе появятся биология, физика, география.

Средний школьный возраст (11+) - время опыта и проб, которые помогут понять, что тебе интересно, и в будущем определиться с профессией и поступлением. Самые разные кружки (в том числе краткосрочные), тематические смены на каникулах или в летнем лагере, хакатоны - всего и побольше! Важно погрузиться, попробовать и получить первый результат.

В общем, есть большое поле для родительского менеджмента. Осталось его осилить.

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